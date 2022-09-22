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​Аферисты за сутки украли в ХМАО почти 10 миллионов рублей

Мошенники за день обокрали югорчан на 10 миллионов

​Аферисты за сутки украли в ХМАО почти 10 миллионов рублей
Фото: unsplash.com

За минувшие сутки телефонные аферисты смогли обогатиться на сумму около 10 миллионов рублей. Все эти деньги были переведены обманутыми жителями Югры. Полиция зафиксировала порядка 12 фактов мошенничества и краж с банковских карт, совершенных дистанционно.

Жители Югры по-прежнему продолжают полагаться на удачу и совершать различные покупки на непроверенных интернет-сайтах.

Таким образом, уроженец окружной столицы потерял свыше 260 тысяч рублей, желая купить строительные материалы на сайте мошенников.

Другой гражданин Югры, проживающий в Радужном, потерял свои 48 тысяч рублей, из-за фальшивого продления договора услуг мобильной связи.

По всем фактам возбуждены уголовные дела. Полиция принимает меры по к установлению и задержанию подозреваемых.


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Сегодня в 17:29, просмотров: 120, комментариев: 0
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