Таможенники Сургута изъяли 50 килограммов травы

В аэропорту Сургута задержали пассажиров из Баку с сумками, набитыми сушеным чабрецом. Оказалось, что 50 килограмм травы предназначались для использования в одном из кафе Нижневартовска, однако коммерческую партию не продекларировали.

«Кроме того, на ввозимую продукцию у граждан Азербайджана не было фитосанитарных сертификатов, которые подтверждают её безопасность. Сотрудники Сургутского таможенного поста Тюменской таможни изъяли товар», – добавили в пресс-службе Тюменской таможни.

Нарушителям грозит штраф с конфискацией чабреца.