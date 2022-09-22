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Строительство школы в 35А микрорайоне Сургута под угрозой

Сургутские депутаты обеспокоены возможным срывом возведения школы в 35А микрорайоне

Строительство школы в 35А микрорайоне Сургута под угрозой
Фото: администрация Сургута

Депутаты Сургута обсудили возможность возведения школы в микрорайонах 35 и 35А мощностью 1135 мест. Однако участок, где должно пройти строительство, находится в собственности у фирмы – власти приняли решение совершить обмен, который завершится в 2023 году.

«Была сформирована и направлена документация по объекту образования на предоставление субсидии из федерального бюджета. Объект был включен как возможный к созданию до 2024 года. Проект не был утвержден для участия субсидии. Вместе с этим земельный участок, где должно быть строительство, принадлежит ООО «Брусника». Администрация обратилась к компании, предложила рассмотреть возможность безвозмездной передачи участка в муниципальную собственность», – прокомментировал директор департамента архитектуры и градостроительства Александр Коновалов.

Народные избранники уточнили, готова ли «Брусника» передать городу участок земли просто так: «То есть, вы хотите сказать, что фирма не готова передать территорию в пользование городу без обмена?» – спросил и. о. председателя комитета по социальной политике Думы Сургута Алексей Кучин.

В администрации ответили, что сейчас ООО «Брусника» осуществляет проект планировки в микрорайоне 29Б, и застройщик готов помочь решить данный вопрос в рамках концессии в обмен на участок на этой территории города. Представитель департамента образования Анна Хотмирова отметила, что предложения сейчас сформированы и правительство ХМАО знает о данной ситуации. Поэтому решение округа станет решающим в том, появится школа или нет.

Депутаты предложили вернуться к этой теме в ноябре: «У меня просьба: по всем вопросам, которые были заданы и на которые мы не услышали ответа, просьба подготовить письменный ответ», – заключил депутат Александр Олейников.


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Сегодня в 15:00, просмотров: 267, комментариев: 0
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