На автодороге «Север» в Сургутском районе произошло смертельное ДТП

Накануне, 21 сентября, на месте аварии в Сургутском районе скончался пожилой водитель. По предварительной информации, он не справился с управлением.

«В 17:45 на 51 километре автодороги «Север» («Сургут - Когалым - граница ХМАО») Сургутского района 59-летний водитель автомобиля «Toyota Camry», по предварительным данным, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем «ГАЗ», – сообщили в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

В автоаварии пострадала и пассажирка иномарки – 60-летняя женщина. 34-летний житель города Муравленко, находившийся за рулем «ГАЗ», не пострадал.

Отметим, что за вчерашние сутки в Югре зарегистрировали лишь одно ДТП, но со смертельным исходом.