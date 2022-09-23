Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

24 сентября

Ночь в «Строителе»

Место проведения: Городской культурный центр «Строитель», улица Сибирская, 2. Время: 19:00.

В этот вечер гости посетят творческие встречи, театральные перфомансы, интерактивные площадки, игровые зоны, мастер-классы для детей и взрослых, выставки и арт-пространства

Проект «Ночь в Строителе» предлагает жителям и гостям Сургута ворваться в культурную жизнь города и познакомиться с талантливыми авторами и исполнителями, художниками, фотографами, ведущими игровыми и тематическими клубами нашего города. И это все на одной площадке!

Событие объединит людей с разными вкусами и представлениями о жизни, детей и взрослых, знатоков и тех, кто только начинает свой творческий путь.

Телефон для справок: 8 (3462) 240-280. Цена билета: взрослый – 300 рублей, детский (до 14 лет) – 200. Детям до 5 лет бесплатно. Доступно по «Пушкинской карте». 0+

Арт-клуб в галерее «Стерх»

Место проведения: Галерея современного искусства «Стерх», улица Магистральная 34/1. Время: 17:00.

24 сентября в Галерее современного искусства «Стерх» открывается сезон встреч в арт-клубе. Проводится он для тех, кто хочет получать необычные впечатления, погружаться в современное искусство, общаться с авторами.

В программе ближайшей встречи – новая выставка декоративно-прикладного искусства «Настоящее прошлое», показывающая, как в Сургуте, в Колледже русской культуры им. А.С. Знаменского поддерживают традиционные ремёсла, творчески используют их для изготовления современных вещей. В экспозиции – ткацкие станки, костюмы, ткани, панно, аксессуары. Об этом всём участникам арт-клуба расскажет увлечённый специалист по народному костюму Надежда Ефимкина, глубоко знающая свой предмет.

Затем тема русской старины и современного и творчества будет продолжена певицей и актрисой Кристиной Руденченко. Для маленьких и больших зрителей она разыграет историю «Ваня Датский» писателя русского Севера Бориса Шергина. Сказка наполнена фольклорными песнями, звуками разных музыкальных инструментов. После представления можно будет всё рассмотреть, поиграть и, конечно, пообщаться с Кристиной, которая ещё и этномузыколог, популяризующий музыкальный фольклор России.

Телефон для справок: 350-978. Цена билета: 200 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 0+

Премьера спектакля «Танец с медведем»

Место проведения: Сургутский театр, улица Грибоедова, 12. Время: 19:00.

Пластический спектакль по мотивам мотивам мифологии народов Югры, наш совместный проект с АНО «Теорикон», от режиссера Дмитрий Масленникова.

В основе спектакля – хантыйская легенда о том, что души умерших родственников переходят в тело медведя: медведь становится защитником и оберегает «свою» семью, периодически напоминая о себе и о том, как важно чтить память о предках, знать историю своего рода.

В постановке принимают участие студенты хореографических школ Сургута и артисты балета нашего театра.

Телефон для справок: 53-03-17. Цена билета: от 500 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 12+

25 сентября

Выставка «Петр Великий. 350 лет»

Место проведения: Мультимедийный исторический парк «Россия — Моя История. Югра», улица Мелик-Карамова, 4/4. Время: по расписанию работы парка.

Личность Петра Великого занимает особое место в истории России по разным причинам - создание военного флота, победа в Северной войне, возвращение выхода к Балтийскому морю, европеизация страны и многое другое. Все это позволило императору закрепиться в истории российского государства и стать ярким примером для будущих поколений на долгие годы.

В честь празднования 350-летию со дня рождения первого российского императора начала работу масштабная мультимедийная выставка. Изучить эпоху Петра I можно благодаря «живым» современным технологиям, управлять которыми можно жестами. Экспозиция, сформированная из реальных и цифровых предметов, объемного звука и художественного света, доносит масштаб свершений петровского гения через зрительные и вербальные ощущения.

По всем вопросам обращайтесь по телефону 58-90-90 (касса), по почте rmi-surgut2@yandex.ru или в группе ВКонтакте. 6+

Спектакль «Тайна трех НЕ или подорожная грамота»

Место проведения: зал ТАиК «Петрушка», улица Энгельса, 11. Время: 11:00 и 13:00

Остросюжетная история о правилах дорожного движения, где маленькая девочка Света смогла разгадать три тайны зловредной старухи Аварии и тем самым спасти город от неминуемой катастрофы. В сказочной форме мы напомним нашим зрителям о том, что важно не только знать правила дорожного движения, но и соблюдать их!

Телефон для справок: 34-48-18. Цена билета: 400 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 0+

Игровая экскурсия «Искусство объединяет»

Место проведения: Сургутский художественный музей, улица 30 лет Победы, 21/2, Музейный центр, 3 этаж. Время: 11:00.

Знакомство с подлинными произведениями русских художников конца XIX – первой четверти XX века: И.К. Айвазовского (впервые в Сургуте!), В.Д. Поленова, И.И. Шишкина, В.И. Сурикова и других выдающихся авторов.

Телефоны для справок: 51-68-11, 51-68-10. Цена билетов: от 120 рублей. 0+