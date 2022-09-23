16+
Логотип Сиапресс
USD  58,1006   EUR  56,4751  

Новости

Больше новостей
Какое у вас настроение?

Прекрасное 31.8%

Тревожное 47.8%

Ужасное 20.4%

Всего голосов: 201

Комментировать
0
Вы скучаете по ушедшим из России IKEA, Coca-Cola, Apple, Samsung и Adidas?

Да 45.1%

Нет 54.9%

Всего голосов: 195

Комментировать
0
Вас беспокоит рост цен?

Да 74.2%

Нет 18.1%

Не замечаю роста цен 4.9%

Не знаю 2.7%

Всего голосов: 182

Комментировать
0
Если ваш ребенок заявит, что хочет уехать из России, вы:

Его поддержите 38.6%

Его осудите 18.4%

Оставите выбор за ним 39.2%

Не знаю 3.8%

Всего голосов: 158

Комментировать
0
Больше опросов

Куда сходить в Сургуте на выходных 24-25 сентября? // АФИША

Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

Куда сходить в Сургуте на выходных 24-25 сентября? // АФИША
Фото: Городской культурный центр

24 сентября

Ночь в «Строителе»

Место проведения: Городской культурный центр «Строитель», улица Сибирская, 2. Время: 19:00.

В этот вечер гости посетят творческие встречи, театральные перфомансы, интерактивные площадки, игровые зоны, мастер-классы для детей и взрослых, выставки и арт-пространства

Проект «Ночь в Строителе» предлагает жителям и гостям Сургута ворваться в культурную жизнь города и познакомиться с талантливыми авторами и исполнителями, художниками, фотографами, ведущими игровыми и тематическими клубами нашего города. И это все на одной площадке!

Событие объединит людей с разными вкусами и представлениями о жизни, детей и взрослых, знатоков и тех, кто только начинает свой творческий путь.

Телефон для справок: 8 (3462) 240-280. Цена билета: взрослый – 300 рублей, детский (до 14 лет) – 200. Детям до 5 лет бесплатно. Доступно по «Пушкинской карте». 0+

Арт-клуб в галерее «Стерх»

Место проведения: Галерея современного искусства «Стерх», улица Магистральная 34/1. Время: 17:00.

24 сентября в Галерее современного искусства «Стерх» открывается сезон встреч в арт-клубе. Проводится он для тех, кто хочет получать необычные впечатления, погружаться в современное искусство, общаться с авторами.

В программе ближайшей встречи – новая выставка декоративно-прикладного искусства «Настоящее прошлое», показывающая, как в Сургуте, в Колледже русской культуры им. А.С. Знаменского поддерживают традиционные ремёсла, творчески используют их для изготовления современных вещей. В экспозиции – ткацкие станки, костюмы, ткани, панно, аксессуары. Об этом всём участникам арт-клуба расскажет увлечённый специалист по народному костюму Надежда Ефимкина, глубоко знающая свой предмет.

Затем тема русской старины и современного и творчества будет продолжена певицей и актрисой Кристиной Руденченко. Для маленьких и больших зрителей она разыграет историю «Ваня Датский» писателя русского Севера Бориса Шергина. Сказка наполнена фольклорными песнями, звуками разных музыкальных инструментов. После представления можно будет всё рассмотреть, поиграть и, конечно, пообщаться с Кристиной, которая ещё и этномузыколог, популяризующий музыкальный фольклор России.

Телефон для справок: 350-978. Цена билета: 200 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 0+

Премьера спектакля «Танец с медведем»

Место проведения: Сургутский театр, улица Грибоедова, 12. Время: 19:00.

Пластический спектакль по мотивам мотивам мифологии народов Югры, наш совместный проект с АНО «Теорикон», от режиссера Дмитрий Масленникова.

В основе спектакля – хантыйская легенда о том, что души умерших родственников переходят в тело медведя: медведь становится защитником и оберегает «свою» семью, периодически напоминая о себе и о том, как важно чтить память о предках, знать историю своего рода.

В постановке принимают участие студенты хореографических школ Сургута и артисты балета нашего театра.

Телефон для справок: 53-03-17. Цена билета: от 500 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 12+

25 сентября

Выставка «Петр Великий. 350 лет»

Место проведения: Мультимедийный исторический парк «Россия — Моя История. Югра», улица Мелик-Карамова, 4/4. Время: по расписанию работы парка.

Личность Петра Великого занимает особое место в истории России по разным причинам - создание военного флота, победа в Северной войне, возвращение выхода к Балтийскому морю, европеизация страны и многое другое. Все это позволило императору закрепиться в истории российского государства и стать ярким примером для будущих поколений на долгие годы.

В честь празднования 350-летию со дня рождения первого российского императора начала работу масштабная мультимедийная выставка. Изучить эпоху Петра I можно благодаря «живым» современным технологиям, управлять которыми можно жестами. Экспозиция, сформированная из реальных и цифровых предметов, объемного звука и художественного света, доносит масштаб свершений петровского гения через зрительные и вербальные ощущения.

По всем вопросам обращайтесь по телефону 58-90-90 (касса), по почте rmi-surgut2@yandex.ru или в группе ВКонтакте. 6+

Спектакль «Тайна трех НЕ или подорожная грамота»

Место проведения: зал ТАиК «Петрушка», улица Энгельса, 11. Время: 11:00 и 13:00

Остросюжетная история о правилах дорожного движения, где маленькая девочка Света смогла разгадать три тайны зловредной старухи Аварии и тем самым спасти город от неминуемой катастрофы. В сказочной форме мы напомним нашим зрителям о том, что важно не только знать правила дорожного движения, но и соблюдать их!

Телефон для справок: 34-48-18. Цена билета: 400 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 0+

Игровая экскурсия «Искусство объединяет»

Место проведения: Сургутский художественный музей, улица 30 лет Победы, 21/2, Музейный центр, 3 этаж. Время: 11:00.

Знакомство с подлинными произведениями русских художников конца XIX – первой четверти XX века: И.К. Айвазовского (впервые в Сургуте!), В.Д. Поленова, И.И. Шишкина, В.И. Сурикова и других выдающихся авторов.

Телефоны для справок: 51-68-11, 51-68-10. Цена билетов: от 120 рублей. 0+


нравится (6) не нравится (0)
Сегодня в 10:34, просмотров: 461, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Ответы на популярные вопросы о частичной мобилизации в РФ // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 1005
  2. В Югре третьи сутки растет число погибших от коронавируса 832
  3. В Ростуризме рассказали кому можно выезжать за границу в период частичной мобилизации 549
  4. Куда сходить в Сургуте на выходных 24-25 сентября? // АФИША 461
  5. Пьяный вартовчанин решил развлечь себя стрельбой в воздух 433
  6. Чаще всего югорчане не уходят на больничный из-за удаленной работы 411
  7. В России увеличат маткапитал на первого ребенка до 589,5 тыс. рублей 393
  8. ​Петр Фрадков: «Модель преодоления» позволит экономике и банкам найти новые пути развития с опорой на собственные ресурсы» 387
  9. В Советском районе в ДТП скончался 61-летний водитель «ВАЗа» 376
  10. ​В Югре на паблики органов власти ВКонтакте подписаны более 900 тысяч человек 370
  1. Путин объявил о частичной мобилизации 25841
  2. Изменятся ли правила выезда из страны в связи с частичной мобилизацией? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 7828
  3. Сургутские врачи вылечили пациента от рака последней стадии новыми методами терапии 4043
  4. Сургутские военкоматы не раскрывают деталей мобилизации 3900
  5. Два одиночных пикета против мобилизации прошли в Сургуте 3049
  6. Россияне могут покидать место жительства при мобилизации, если не получили повестку 2191
  7. ​«Провинциальная вторичность»: Артемию Лебедеву не понравился сургутский Биг-Бен 1697
  8. Югорский пенсионер потерял на «финансовой бирже» 200 тысяч рублей 1484
  9. Югра попала в топ самых грязных регионов из-за частых разливов нефти 1474
  10. ​Если ваш сотрудник получил повестку на сборы – можно компенсировать его зарплату из федерального бюджета 1441
  1. Путин объявил о частичной мобилизации 25841
  2. Изменятся ли правила выезда из страны в связи с частичной мобилизацией? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 7828
  3. Подача отопления в Сургуте начнется с понедельника и продлится пять дней 7614
  4. Как 37 лет назад Горбачёв в Сургут приезжал 5157
  5. В ДТП погибла директор популярной в Сургуте клиники красоты 4605
  6. ​Сбежавших в ХМАО подростков нашли почти за полторы тысячи километров от дома 4400
  7. Сургутские врачи вылечили пациента от рака последней стадии новыми методами терапии 4043
  8. ​Снег не за горами. На Югру надвигаются холода 3919
  9. Сургутские военкоматы не раскрывают деталей мобилизации 3900
  10. На югорском месторождении заметили стаю волков 3285

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика