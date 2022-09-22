Пятеро мужчин хулиганили в поезде: их задержали на сургутской станции

Пассажиры поезда Нижневартовск – Имеретинский курорт настолько хорошо погуляли, что их в Сургуте с рейса сняла полиция. 20 сентября поступило сообщение с жалобой на пьяных мужчин, а также просьба доставить наряд правоохранителей к вагонному составу.

Оперативно прибывшие сотрудники полиции установили, что трое жителей Свердловской области, один пассажир из Омска, а также югорчанин, совершили посадку в пассажирский поезд на станции Нижневартовска и следовали до Екатеринбурга, все граждане ехали с вахты домой. В пути они употребляли алкоголь, который и развязал им языки – мужчины начали громко ругаться матом, чем мешали остальным пассажирам. На замечания проводников хулиганы не реагировали.

Позже выяснилось, что ранее негодяи привлекались к административной ответственности и не оплачивали установленные им штрафы. Нарушители были сняты с поезда и доставлены в полицейский отдел Сургута, где сотрудники полиции и составили протокол в соответствии с частью 1 статьи 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство».