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В Сургуте приступили к установке новых ограждений на улице Ленина

В Сургуте устанавливают новые ограждения на центральных улицах

В Сургуте приступили к установке новых ограждений на улице Ленина
Фото siapress.ru

В Сургуте приступили к работам по установке новых дорожных ограждений на улице Ленина. Всего власти города планируют поставить оцинкованные заборы на нескольких улицах, среди которых: улицы Аэрофлотская, Ленина и проспект Набережный. В думе Сургута уверены, что такие изменения помогут значительно сэкономить бюджетные средства.

«Отслеживаю реакцию горожан в соцсетях на данные ограждения – люди разделились на два лагеря. Лично я считаю, что у данных оцинкованных конструкций срок службы подольше будет, то есть их не придется каждый год реставрировать, приводить в красивый вид. Поэтому все-таки будет экономия бюджетных средств. Такие ограждения намного симпатичнее», – рассказал депутат думы Сургута Вадим Майоров.

К установке новых заборов приступили еще с начала сентября и в планах городской мэрии обустроить конструкциями почти 6 километров дороги. Согласно муниципальному контракту, работы планируют завершить к концу месяца, однако подрядчик отстает от графика.

«Согласно контракту работы должны быть выполнены до 30 сентября. На сегодняшний день мы видим, что подрядчик, конечно, отстает от графика, но надеемся, что он выполнит работы, но все будет зависеть от него. Из запланированных 5712 метров выполнено 40 процентов. Это в районе 2300-2400 метров, поэтому, как видите, работы продолжаем», – поделился директор МКУ «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплексах» Валерий Ходжаев.

Сумма, выделенная администрацией Сургута на обновления заборов – 22 млн рублей. По словам подрядчика, работы ведутся, но сроки пришлось сдвинуть из-за трудностей в производстве конструкций заводом-изготовителем. Однако сложностей в установке новых дорожных ограждений – нет, кроме демонтажа уже имеющихся.

«Надеемся, что дирекция продлит нам контракт до 8-9 октября, в этот срок хотим все сделать. На улице Ленина работы практически завершены, останутся на проспекте Набережный. В основном сложности возникают, когда мы осуществляем демонтаж старых ограждений, а новые конструкции достаточно хорошо устанавливаются и качественно выполнены, трудностей нет», - сообщил представитель подрядной организации Денис Гильманов.

Ранее в Сургуте приступили к установке 300 новых урн.


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Сегодня в 16:24, просмотров: 383, комментариев: 0
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