Военные комиссариаты Сургута пока что не комментируют частичную мобилизацию

Сургутские военные комиссариаты пока не дают никакой информации о том, как будет проходить частичная мобилизация и сколько резервистов города могут призвать.

«Я не могу ответить вам по этой теме. Комментариев не даем», – сказал представитель военкомата Сургута.

Корреспонденты siapress.ru отправили запрос в городское ведомство, чтобы узнать подробности мобилизации. Ответ будет опубликован позже.

Напоминаем, ранее президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации и рассказал, кого призовут в первую очередь.