Из бюджета Сургута выделят деньги на поддежку студентов-целевиков

В Сургуте студенты, которые попадут на целевое обучение в местный педагогический университет, могут получать дополнительную выплату в размере 1000 рублей. Это позволит частично закрыть потребность кадров в школах и детсадах, так как после окончания обучения молодой специалист должен устроиться на работу в учебное заведение или полностью оплатить стоимость образования из своего кармана.

«Ежегодно планируется заключать по 10 договоров о целевом обучении, предусматривающих материальное стимулирование студента – стипендию в размере 1 000 рублей в месяц в период обучения», – сообщила в ходе заседания думского комитета по социальной политике и.о. директора департамента образования Анна Хотмирова.

В 2023 году из бюджета города планируется выделить 40 тысяч рублей на данный цели. С каждым разом сумма будет увеличиваться – так, согласно отчету, в 2027 и в каждый последующий год на поддержку студентов-целевиков Сургут начнет ассигновать 460 тысяч.

Депутаты, в целом поддержали это решение, однако предложили пересмотреть величину поддержки: «В наше время 1000 рублей – не очень весомая сумма. Возможно, для студента это не сыграет никакой роли. Может быть, стоит вернуться к славному советскому прошлому и создать классы по подготовке к профессии? В рамках непрофильной подготовки в старших классах можно было бы рассмотреть», – сказал народный избранник Михаил Бехтин.

В администрации ответили, что работают в этом направлении. Дума рекомендовала принять это решение на очередном заседании.