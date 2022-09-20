В Сургуте обновили порядка 30 лавок и 100 урн на центральных улицах

На центральных улицах Сургута близятся к завершению работы по обновлению скамеек и урн в рамках ремонтной кампании этого года. Всего на городских улицах отремонтировали и покрасили 30 лавочек и 100 урн.

Основные работы выполнили на улицах 30 лет Победы, Магистральной и Университетской. Улицы выбрали не случайно, именно по ним проходят большее количество пешеходов. В планах на следующий год увеличить количество объектов и заложить дополнительные средства.

«В 2022 году акцент был сделан на том, чтобы привести в порядок лавки и урны на центральных улицах города. По поручению Главы Сургута Андрея Филатова на следующий год мы кратно увеличим планы по благоустройству. Помимо ремонта, существующих лавочек и урн, планируем приобрести 150 новых лавок и 300 мусорок», — сообщил заместитель директора дирекции дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса Василий Голев.

Большинство повреждений малых архитектурных форм связано с изношенностью, но встречаются и случаи вандализма. Сложностей в работе по ремонту и покраске не возникает, за исключением тех предметов, которые, например, красились порошковой краской.

«Смотря какая урна. Если это старые урны, которые покрашены порошковой краской, то процесс очень долго идет, много усилий надо чтоб снять краску. А если просто покрашена грунтовкой, обычной краской, то в цеху за смену два человека 4-5 урн отремонтируют, покрасят и загрунтуют», — добавил главный инженер подрядной организации «Дорремтех» Ильмир Ахтямов.