Онкологи Сургута вылечили пациента от рака желудка последней стадии, используя новые методы

Сургутские врачи вылечили пациента от онкологии, используя иммунотерапию. В мае 2019 года 57-летнему югорчанину поставлен диагноз рака желудка четвертой стадии с переходом на пищевод и вторичными опухолями в печень. Мужчина прошел несколько курсов химиотерапии. Лечение удовлетворительных результатов не дало, тогда врачи решили использовать метод иммунотерапии. С февраля 2022 года югорчанин прошел 28 курсов по новой схеме. При контрольном исследовании в марте — положительная динамика в виде уменьшения и частичного ослабления очагов в печени. В июле отмечен полное уменьшение всех метастазов. Сегодня пациент получает необходимую медицинскую помощь в поддерживающем режиме.

Новый метод лечения рака — иммунотерапию, начали внедрять в центре Сургутской окружной клинической больнице еще в 2017 году. И с каждым годом список иммунопрепаратов расширяется.

Современная терапия, зачастую, работает в тех случаях, когда неэффективны другие виды лечения и направлена на то, чтобы активировать иммунную систему пациента и помочь ей бороться с раковой опухолью. Данные методы позволяют успешно лечить рак некоторых локализаций даже на последней стадии развития заболевания.

У сургутских специалистов сегодня уже есть отдаленные результаты лечения. Так, например, несколько пациентов центра с распространяющимися вторичными раковыми опухолями закончили лечение, а пациенты с метастатическим раком легкого и раком желудка четвертой стадии, находятся на лечении более двух лет без прогресса заболевания.

Но, к сожалению, такая терапия работает не у всех пациентов. Поэтому, в каждом индивидуальном случае, прежде чем назначить то или иное лечение, врач обязательно взвесит все возможные преимущества и риски.