В Сургуте провели семинар о профилактике поражений сердца на фоне появления новых средств для лечения

В Сургуте на базе кардиодиспансера преподаватели СурГУ и врачи провели семинар о болезнях сердца. Научно-практический интерес медицинских специалистов был сконцентрирован на больных гипертонией в процессе, который включает все фазы заболевания — от факторов риска до последней стадии. Врачи хорошо изучили его и знают, как разорвать цепь и предотвратить сердечную катастрофу. Но прежде им пришлось пересмотреть существующие подходы. Так произошло сотрудничество различных медицинских отраслей (кардиологии, эндокринологии и нефрологии).

«Сердечно-сосудистый континуум, с момента представления его концепции международному кардиологическому сообществу Юджином Браунвальдом в 1991 году, рассматривался в одной плоскости — сердца и коронарных артерий. Но с развитием медицины росли и знания специалистов. Сегодня прежнее понимание о развитии и прогрессии болезней системы кровообращения включает также тесную взаимосвязь с метаболическими заболеваниями (сахарный диабет) и нарушением функции почек. Следовательно, современные лечебно-диагностические мероприятия выполняются в этом триединстве», – сказал доцент кафедры кардиологии Медицинского института СурГУ, кандидат медицинских наук Антон Воробьев.