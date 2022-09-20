В Сургуте станция скорой помощи получила новый автомобиль

Сургутская клиническая станция получила автомобиль класса «В» на базе ГАЗель для проведения скорой медицинской помощи фельдшерами и врачами, а также мониторинга состояния пациентов до приезда в больницу. Хоть один автомобиль кардинально не изменит ситуации с больными, но врачам и фельдшерам не придется ожидать освобождения машин так долго, как они ждали ранее.

Авто поставлено на государственный учет и выехало на смену еще 27 июля. Машина совершила уже 340 выездов, из которых 118 по экстренным вызовам, а 222 – по неотложным. Благодаря новому авто были спасены жизни четырёх пациентов, двое из которых были с острым инфарктом миокарда.