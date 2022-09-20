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В Сургуте откроют вытрезвитель на 10 мест

В Ханты-Мансийске и Сургуте организуют вытрезвители

В Сургуте откроют вытрезвитель на 10 мест
Фото: unsplash.com

С 1 октября в Сургуте откроют первый в городе вытрезвитель на 10 мест. Еще через месяц такое учреждение появится и в Ханты-Мансийске, сообщила телеканалу «Югра» директор департамента соцразвития Югры Тереза Пономарева.

«Будем работать с самим гражданином, с его социальным окружением. Делается всё, чтобы это досадное недоразумение было первым и последним разом в их жизни. Для того чтобы люди были социализированы, с нездоровыми увлечениями было покончено, и чтобы семья не оказалась ни в трудной жизненной ситуации, ни в социально опасном положении», – рассказала глава ведомства.

В вытрезвитель будут попадать люди в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, но при условии, что его жизни и здоровью ничего не угрожает. В учреждении гостю проведут санитарную обработку и уложат спать в чистую постель.

Отметим, что первый в Югре вытрезвитель открылся в Нижневартовске. За три месяца работы его посетили более 100 человек.


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Сегодня в 15:19, просмотров: 411, комментариев: 0
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