Более 27 тысяч сургутян получат транспортную карту для проезда в автобусах

С 1 октября в Сургуте введут социальные карты для проезда в автобусах. Более 27 тысяч горожан смогут использовать их для оплаты до 40 поездок в квартал. Сейчас им направляют извещение о получении заказного письма в почтовом отделении.

«Были разработаны социальные карты на 1 140 рублей. Если раньше человек получал средства и мог их свободно потратить, то сейчас они направлены только на поездки в автобусах. Напомню, ранее компенсация составляла 600 рублей. Социальная карта распространяется на городской транспорт по регулируемым тарифам, а также дачные маршруты», – отметил начальник отдела по организации транспортного обслуживания населения департамента городского хозяйства Сургута Рустам Гильманов. Он также добавил, что в следующем году все автобусы переведут на регулируемый тариф.

Отметим, что транспортной картой может воспользоваться только собственник, поэтому необходимо всегда держать при себе удостоверение личности. «Карты персонифицированы, на них есть ФИО владельца. Выдаются в почтовых отделениях по месту регистрации. Кто не успеет до 25 сентября, может подойти в 12 отделение почты России и забрать карту. С 1 октября ее можно получить в МФЦ. У нас есть база получателей услуги, из нее мы сформировали списки и выпустили карты», – рассказал директор МКУ «Управление информационных технологий и связей» города Сургута Павел Зыков.

Получить социальную карту могут следующие категории граждан РФ:

Неработающие пенсионеры, которым назначена пенсия по старости в соответствии с действующим законодательством, постоянно проживающие в городе Сургуте, не получающие ежемесячную денежную выплату по основаниям, определенным федеральными и региональными законами и иными нормативными правовыми актами РФ и Югры;

Пенсионеры (дети), получающие пенсию по случаю потери кормильца, постоянно проживающие в городе Сургуте, в возрасте до 18 лет и в возрасте от 18 до 23 лет, обучающиеся по очной форме обучения по основным образовательным программам в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, расположенных на территории города Сургута, до окончания ими такого обучения, не получающие ежемесячную денежную выплату на проезд в городском пассажирском транспорте общего пользования по основаниям, определенным федеральными и региональными законами и иными нормативными правовыми актами РФ и Югры;

Граждане, имеющие звание «Почетный гражданин города Сургута».

«Сейчас на почте я получила социальную транспортную карту. Я очень довольна, буду ездить по общественным делам и к внукам бесплатно. Думаю, 40 поездок на квартал мне хватит», – поделилась впечатлениями представительница льготной категории Галина Месникович.

Система транспортных карт не предусматривает накопление средств. Однако баланс можно пополнить самостоятельно.