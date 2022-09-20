Пострадавшие от чрезвычайных ситуаций сургутяне будут получать компенсацию за найм жилья

В Сургуте планируют утвердить дополнительные меры поддержки для погорельцев и людей, чей дом пострадал от паводка. Это связано с отсутствием достаточного количества маневренного жилищного фонда на балансе властей – их число составляет всего 125 квартир. Информацию об этом озвучил в ходе заседания думского комитета по бюджету, налогам, финансам и имуществу директор департамента имущественных и земельных отношений Алексей Дворников.

«В целях повышения социальной защищённости граждан города, жилые помещения которых пострадали в результате пожара или паводка, предлагается установить дополнительную меру социальной поддержки по возмещению расходов по найму жилого помещения. Порядок и объем возмещения расходов будет утвержден муниципальным правовым актом администрации города», – прокомментировал Дворников.

Размер дополнительной меры социальной поддержки составляет 15 000 рублей в месяц. Пользоваться ей можно будет не более года. Депутат Дмитрий Нечипуренко обеспокоился людьми, которые живут в очень ветхих домах:

«Вы сказали о чрезвычайных ситуациях. А если мы рассматриваем ситуацию, когда аварийный дом в таком состоянии, что невозможно там проживать? Мы можем для этой категории людей оказать дополнительную поддержку?» – спросил народный избранник.

Власти города отметили, что эти горожане могут быть переселены в маневренное жилье или попасть в программу переселения.