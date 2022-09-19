Дизайнер Артемий Лебедев раскритиковал сургутский Биг-Бен

Российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев раскритиковал сургутскую копию знаменитой лондонской башни с часами. Местный Биг-Бен он назвал «провинциальной вторичностью».

«Не придумали ничего лучше, кроме как сделать копию Биг-Бена, хотя на самом деле это просто кусок чудовищного безвкусия. Если в городе ставят копию известного на весь мир строения, то это считается глубочайшей, ужасной, провинциальной вторичностью», – выразился блогер в одном из роликов у себя на YouTube-канале.

Не жалуют Биг-Бен и другие блогеры: так, в конце 2019 года он попал на 35 строчку топ-100 самых уродливых зданий страны — список составил урбанист Илья Варламов.

Сургутская копия была построена в 2004 году, она в несколько раз меньше оригинала. В здании размещается школа иностранных языков.

Сургут не впервые появляется в поле зрения скандального дизайнера. Ранее в 2021 году он вступился за помощницу сургутского депутата Наталью Макагон, которую задержали из-за нарушения масочного режима в гипермаркете «Лента». А в 2007 году Лебедев приехал в Сургут туристом, оставив после себя саркастичный фоторепортаж о городе.