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Сургутский фотограф затроллил плоскоземельщика Юрия Лозу // ВИДЕО

Сторонник теории о плоской земле Юрий Лоза оставил автограф на глобусе сургутского фотографа

Сургутский фотограф затроллил плоскоземельщика Юрия Лозу // ВИДЕО
фото: Администрация Сургутского района. видео: Вестник Сургутского района

Сургутский фотограф Алексей Андронов попросил сторонника теории о плоской земле и музыканта Юрия Лозу расписаться на глобусе. Это произошло после выступления плоскоземельщика на фестивале бардовской песни «Высокий Мыс – 2022», прошедшего впервые за двухлетний перерыв 17 сентября.

«Лоза самый известный сторонник плоской земли в России. И конечно, как только узнал, что он едет, захотелось взять автограф, ну а на чем же еще, как не на глобусе», – отметил Алексей Андронов.

Напомним, что в 2020 году Юрий Лоза предъявил аргументы в пользу о теории о плоской Земле. Основные доводы музыкант подчерпнул из книги Эрика Дюбэй «200 доказательств того, что Земля не шар», а также из опыта родственников – летчиков и мореходов.


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Сегодня в 11:48, просмотров: 138, комментариев: 0
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