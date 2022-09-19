Сторонник теории о плоской земле Юрий Лоза оставил автограф на глобусе сургутского фотографа

Сургутский фотограф Алексей Андронов попросил сторонника теории о плоской земле и музыканта Юрия Лозу расписаться на глобусе. Это произошло после выступления плоскоземельщика на фестивале бардовской песни «Высокий Мыс – 2022», прошедшего впервые за двухлетний перерыв 17 сентября.

«Лоза самый известный сторонник плоской земли в России. И конечно, как только узнал, что он едет, захотелось взять автограф, ну а на чем же еще, как не на глобусе», – отметил Алексей Андронов.

Напомним, что в 2020 году Юрий Лоза предъявил аргументы в пользу о теории о плоской Земле. Основные доводы музыкант подчерпнул из книги Эрика Дюбэй «200 доказательств того, что Земля не шар», а также из опыта родственников – летчиков и мореходов.