В Югре за неделю поймали 137 пьяных водителей

На минувшей неделе пьяный житель Белого Яра на Ладе сбил пешехода. При этом мужчина был лишен водительских прав. Пешеход пострадал, его госпитализировали.

В окружной Госавтоинспекции отмечают, что за прошедшую неделю было задержано 137 автомобилистов с признаками опьянения. Возбуждено 16 уголовных дел в отношении водителей, повторно управлявших транспортными средствами не в трезвом виде.

«Окружная Госавтоинспекция обращает внимание жителей Югры на необходимость проявления ежедневной бдительности и незамедлительно сообщать о всех фактах «нетрезвого управления автомобилем» в дежурные части подразделений ГИБДД», – прокомментировали в ГАИ Югры.