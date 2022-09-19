16+
Логотип Сиапресс
USD  60,0316   EUR  59,8740  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Автоледи трагически погибла в ДТП в Сургутском районе

В Сургутском районе произошло смертельное ДТП

Автоледи трагически погибла в ДТП в Сургутском районе
Фото: ГАИ Югры

В субботу, 17 сентября, в автоаварии в Сургутском районе погибла 32-летняя женщина, которая выехала на встречное движение при обгоне. Позднее стало известно, что погибшая не имела права на управление транспортным средством.

«В 03:00 на 86 км автодороги «Сургут-Лянтор» в Сургутском районе 32-летний водитель автомобиля «ВАЗ», двигаясь со стороны города Сургут в направлении города Лянтор, по предварительным данным, после обгона попутного транспортного средства, продолжил движение по встречной полосе, где произошло столкновение с автомобилем «Toyota Camry», – рассказали в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

В результате автоаварии 32-летняя женщина от полученных травм скончалась на месте происшествия. Водитель иномарки, 21-летний юноша и его 18-летняя спутница, а также 37-летний пассажир «ВАЗ», получили травмы.

Отметим, что за прошедшие выходные в округе зарегистрировали восемь ДТП, в которых один человек погиб и 11 – пострадали, в том числе несовершеннолетний пассажир.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 09:45, просмотров: 204, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. В Сургуте вандал поломал верхушки у молодых кедров 794
  2. В Нижневартовске кондитер поплатился за использование изображений «Малышариков» 718
  3. Больше 900 случаев ковида зафиксировано в Югре за сутки 667
  4. Полицейские Сургутского района назвали «приметы» фальшивых купюр 667
  5. Югорчанка привезла серебро со всероссийского конкурса красоты для колясочниц 604
  6. Житель Лянтора придумал механизмы, способные бороться с разливами нефти 558
  7. В столице Югры пройдет инклюзивный фестиваль чтения 530
  8. В Югре до конца года планируют обеспечить всех сирот жильем 528
  9. Цена кусается: что подорожало в Югре за лето? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 428
  10. Автоледи трагически погибла в ДТП в Сургутском районе 204
  1. Ушла эпоха: в Сургуте приступили к сносу недостроя на Энергетиков 1974
  2. ​«Эпоха стагнации в российской космонавтике завершена, но радоваться не стоит. Потому что начинается деградация» 1842
  3. ​Половина покупателей жилья в Сургуте боятся стать жертвой мошенника 1573
  4. В Сургутском районе прошли выборы глав трех поселений 1525
  5. Насколько изношены сургутские коммунальные сети и сколько стоит их поменять? 1498
  6. Департамент культуры и молодежной политики Сургута возглавил Антон Акулов 1466
  7. Жители Пыть-Яха воруют удобрения из топиарного парка 1437
  8. ​Странно: гадюшник на «грэсовском пятачке» не могли снести 15 лет, а с ж/д вокзалом порешали очень быстро 1385
  9. ​Наталье Комаровой показали, как в Сургуте строят скоростные пассажирские лодки. Правда, вдалеке от воды 1341
  10. Браконьеры из Югры выловили рыбу более чем на один миллион рублей 1328
  1. Подача отопления в Сургуте начнется с понедельника и продлится пять дней 7114
  2. Как 37 лет назад Горбачёв в Сургут приезжал 4849
  3. В ДТП погибла директор популярной в Сургуте клиники красоты 4154
  4. ​Сбежавших в ХМАО подростков нашли почти за полторы тысячи километров от дома 4084
  5. ​Снег не за горами. На Югру надвигаются холода 3498
  6. В Сургуте ищут мужчину, который приехал в город на заработки и стал бездомным 3138
  7. На югорском месторождении заметили стаю волков 2872
  8. ​В Сургуте построят большую мечеть за полмиллиарда рублей 2854
  9. ​Казимир Ландграф – достойный ученик великого учителя 2727
  10. В Нижневартовске владелец ТЦ демонтировал игровую площадку, чтобы дальше продавать алкоголь 2423

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика