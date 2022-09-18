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Полицейские Сургутского района назвали «приметы» фальшивых купюр

Югорские полицейские рассказали, как самостоятельно определить поддельную банкноту

Полицейские Сургутского района назвали «приметы» фальшивых купюр
Фото: pixabay.com, ОМВД по Сургутскому району

Полицейские Сургутского района рассказали, как отличить настоящую купюру от фальшивой. Главное – обратить внимание на рельеф купюры. Бумага не должна быть гладкой на ощупь. Также стоит помнить о том, что краска у настоящих банкнот влагостойкая. Раньше злоумышленники печатали деньги на струйном принтере, но теперь такие уловки встречаются редко.

«Сегодня злоумышленники изготавливают поддельные банкноты при помощи современного оборудования, способного нанести некоторые защитные знаки. Такую подделку можно выявить при проверке серийного номера, так как у фальшивых купюр он повторяется», – подчеркнули в пресс-службе ОМВД по Сургутскому району.

Следует помнить, что попытка сбыта поддельной купюры преследуется по закону. Статья 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг» предусматривает максимальное наказание – 15 лет лишения свободы.


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Сегодня в 13:34, просмотров: 20, комментариев: 0
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