1200 жителей Сургута приняли участие в «Кроссе нации»

Всероссийский день бега «Кросс нации – 2022» прошел в Сургуте сегодня на стадионе «Спортивное ядро». В легкоатлетическом забеге приняли участие 1200 человек, сообщили в пресс-службе администрации города.

«Любители бега преодолели дистанции 5 км, 3 км, 2 км, а также массовый забег на 1,5 км. Среди них оказались учащиеся общеобразовательных учреждений города, студенты, спортсмены основного, среднего и старшего возрастов, а также семьи», - уточнили в пресс-службе.

«Кросс нации» сегодня прошел и в других городах и поселках ХМАО. В пяти из них из-за бегунов даже ограничили движение автотранспорта.