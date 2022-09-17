Фестиваль русской культуры «Ладушки» пройдет в Сургуте в десятый раз

В Сургуте уже завтра, 18 сентября, пройдет фестиваль русской культуры «Ладушки». Мероприятие стало традиционным для города – оно состоится в десятый раз, сообщается в группе фестиваля в соцсети «ВКонтакте».

«В программе: показ русских народных костюмов; выступления творческих и музыкальных коллективов; подвижные хороводы и ручейки; игры и конкурсы с призами; живой огонь и обряды; травяной чай из самовара; большая ярмарка мастеров», - говорится в сообщении.

Принять участие в фестивале могут все желающие. Мероприятие начнется в 12 часов на поляне, расположенной за рестораном «Корона» (ул. Мелик-Карамова, д.18/2). Пить и курить на празднике нельзя. Зато участникам предлагается взять с собой угощения на общий стол, а также не забыть кружки и ложки.