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В Сургуте вынесли приговор двум наркоторговцам из Челябинска

Два челябинца решили заработать на продаже наркотиков в Югре, но попались

В Сургуте вынесли приговор двум наркоторговцам из Челябинска
Фото: unsplash.com

Сургутский городской суд признал виновными двух жителей Челябинска в незаконном сбыте наркотических средств на территории Сургута и Нефтеюганска. Наркоторговцы были задержаны при попытке реализовать свыше 169 грамм каннабиса и 81 грамма мефедрона.

«Суд с учетом мнения государственного обвинителя, наличие смягчающих обстоятельств, назначил виновным наказание в виде 7 лет 8 месяцев и 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу», - отметили в пресс-службе прокуратуры Югры.

Ранее в Мегионе задержали тюменского «химика», варившего наркотики на бабушкиной даче.


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Сегодня в 13:30, просмотров: 38, комментариев: 0
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