В Сургутском районе установили афериста, оформлявшего займы на граждан РФ

В Сургутском районе завершили предварительное расследование о серии дистанционных случаев мошенничества. Полиция выявила 19-летнего жителя Московской области, оформлявшего займы на жителей России из разных регионов на общую сумму более 200 тысяч рублей.

«Используя полученные незаконным путем паспортные данные граждан, несколько сим и банковских карты, оформил 14 займов в одной той же микрофинансовой организации на жителей разных регионов России на общую сумму более 200 тысяч рублей. Полученные обманным путем денежные средства он потратил на покупку дорогостоящего смартфона, автозапчастей и продуктов питания», - сообщили в пресс-службе УМВД Югры.

Материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемый раскаивается и признает вину в полном объеме.