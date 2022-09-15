Дачники Сургута обнаружили несанкционированное кладбище животных

Сургутские дачники обнаружили свалку с останками животных неподалеку от кооперативов «Старожил-1» и «Ветеран-2». Фото страшной находки были опубликованы в «К-ИНФОРМ» во «ВКонтакте». По сообщениям очевидцев, помимо черепов крупного рогатого скота рядом некто оставил старую мебель и пакеты с мусором, а лужи рядом со свалкой окрашены в желто-зеленый цвет.

По информации издания «Вестник Сургутского района», ветеринары уже выехали на место и взяли пробы, дабы проверить их на наличие сибирской язвы.

«Сотрудники уже работают на месте в присутствии председателей дачных кооперативов: осматривается место, проводится дезинфекция. Также проводят сбор проб для исключения сибирской язвы, выясняются все обстоятельства», — сказал журналисту «Вестника» начальник филиала ветеринарной службы в Сургуте Владимир Познахарев.

Полиция также подключилась к расследованию. Отмечается, что на трупах животных нашли бирки, поэтому определить хозяина скота не составит труда. Ему может грозить штраф до пяти тысяч рублей за неправильное обращение с трупом.