Сургутские медики призывают жителей города прививаться сразу от гриппа и коронавируса

Очередная волна коронавируса пришла в Югру и Сургут. Число выявленных случаев на момент сдачи номера в печать вплотную приблизилось к тысяче. Количество умерших от ковида за сутки в России впервые за долгое время превысило сто человек. Какова ситуация в Сургуте и что делать, чтобы уберечь себя и близких – в материале «НГ».

Главный спикер нашего города по коронавирусной теме, главврач поликлиники №1 Максим Слепов успокаивает – рост заболеваемости был спрогнозирован заранее, поэтому медицинская система к нему была готова, так что сейчас ситуация стабильна. «Количество наблюдаемых больных в поликлиниках начало расти в августе, и в настоящий момент в Сургуте вторую неделю подряд мы отслеживаем течение болезни у более чем двух тысяч человек. Конкретно сейчас (на 12 сентября – прим. авт.) – 2,4 тысячи человек мы наблюдаем с коронавирусом, – рассказывает Слепов. – В 95 процентах случаев заболевание протекает достаточно легко – как ОРВИ, особенно это касается привитых. Некоторые сургутяне даже переносят коронавирус на ногах, о чем мы узнаем только в момент, когда они обращаются к нам с какими-то осложнениями и высоким показателем антител».

Однако подобное «геройство» уже давно осуждается как в обществе, так и среди врачей. Специалисты напоминают – переносить даже обычную простуду на ногах вредно для здоровья в будущем, а если речь идет о коронавирусе – то вы еще успешно распространите инфекционный материал по популяции. Спасибо вам за это никто не скажет. Поэтому при первых симптомах ОРВИ – лучше отлежаться и на всякий случай вызвать врача.

Тем более, что «закрывать» вас на две недели, как это было раньше, никто не будет. Сейчас политика Роспотребнадзора изменилась – человек считается вирусно безопасным уже спустя неделю после заражения, если у него отошли все симптомы. «Мы наблюдаем, как зачастую через два-три дня после начала болезни человек перестает выделять вирус в среду. Надеюсь, что коронавирус уже перешел в число управляемых инфекций, и уже со следующего года мы будем ставить сезонные вакцины одновременно от гриппа и ковида, и таким образом сможем эффективно прерывать цепочки их распространения», – отмечает Максим Слепов.

Если говорить о вакцинации, то Сургут свой план в 237 тысяч привитых взрослых людей выполнил довольно давно, поэтому сейчас в городе довольно серьезная иммунная прослойка. Но радоваться рано – врачи по-прежнему рекомендуют проходить ревакцинацию раз в полгода (несмотря на то, что сертификат о прививке действует год – вирус заражать вас будет не по документу, а по возможностям иммунного ответа), а делают это далеко не все. Впрочем, сейчас в день на вакцинацию приходят 700 человек, в то время как в августе этот показатель был на уровне 300.

Именно благодаря вакцинации мы видим столь легковесную агрессию вируса. Из 2,4 тысяч наблюдаемых больных только около 60 находятся в ковидном госпитале, только у девяти проявилась пневмония, и только пять лежат в реанимации. Это очень небольшие показатели. При условии, что медики сейчас госпитализируют в основном для перестраховки – кладут под постоянное наблюдение врачей беременных женщин, детей с обострением течения «короны», а также пожилых. А в прошлом сентябре сотни людей с пневмонией сидели по домам, потому что больницы были забиты более «тяжелыми» пациентами.

Но впереди – усиление текущей коронавирусной волны вкупе с подступающим гриппом. Последний пока в популяции не наблюдается, но придет точно. И двойной удар переносить будет сложнее. Поэтому врачи рекомендуют вакцинироваться, причем сразу от двух вирусов – это можно сделать в один день. К слову, это же касается и прививки «Спутник-М» для подростков – сейчас ее поставили всего 1,6 тысячи человек на весь Сургут. А именно дети в школах будут активно «обмениваться» вирусами в течение учебного года, лучше их защитить.

«Наша задача – в течение двух месяцев привить около 70 процентов населения от гриппа. Это создаст «подушку безопасности», которая не позволит смертельно опасным штаммам этого вируса разойтись по популяции. Так что сейчас мы активно приглашаем всех желающих, а также работаем со школами и детскими садами, крупные компании сами закупают вакцины и ставят их в офисах и на производствах, чтобы минимизировать рабочие потери в ходе предстоящей сезонной эпидемии. Конкретно наша поликлиника по планам должна привить 66 тысяч человек в Сургуте», – объяснил Максим Слепов.

При поддержке администрации города