Культуру и молодежную политику будет курировать экс-директор ИКЦ «Старый Сургут»

14 сентября на должность директора департамента культуры и молодежной политики назначен Антон Акулов.

«С марта 2020 года Антон Александрович руководил комитетом культуры Администрации города Сургута. Ранее, на протяжении 15 лет, работал в муниципальном бюджетном учреждении «Историко-культурный центр «Старый Сургут», с 2008 года – в качестве директора», – сообщили в администрации города.

Напомним, что новый департамент объединит в одно структурное подразделение городской комитет культуры и отдел молодежной политики.