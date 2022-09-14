16+
Логотип Сиапресс
USD  59,7751   EUR  59,8368  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Департамент культуры и молодежной политики Сургута возглавил Антон Акулов

Культуру и молодежную политику будет курировать экс-директор ИКЦ «Старый Сургут»

Департамент культуры и молодежной политики Сургута возглавил Антон Акулов
Фото: администрация Сургута

14 сентября на должность директора департамента культуры и молодежной политики назначен Антон Акулов.

«С марта 2020 года Антон Александрович руководил комитетом культуры Администрации города Сургута. Ранее, на протяжении 15 лет, работал в муниципальном бюджетном учреждении «Историко-культурный центр «Старый Сургут», с 2008 года – в качестве директора», – сообщили в администрации города.

Напомним, что новый департамент объединит в одно структурное подразделение городской комитет культуры и отдел молодежной политики.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 20:02, просмотров: 85, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Встреча с застройщиками Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодара 17 сентября в Сургуте и 18 сентября в Нижневартовске 566
  2. ​Наталье Комаровой показали, как в Сургуте строят скоростные пассажирские лодки. Правда, вдалеке от воды 353
  3. В Югре снижается число новых случаев ковида 334
  4. Отравившегося алкоголем югорчанина спасли от смерти 331
  5. 14-летний подросток на мопеде спровоцировал аварию в Нефтеюганском районе 326
  6. ​В Пыть-Яхе начали строить новый ж/д вокзал 319
  7. В Сургутском районе могут начать перерабатывать документы в туалетную бумагу 305
  8. Запрет на полеты в России продлили до 22 сентября 297
  9. Жительница Мегиона отсудила 150 тысяч рублей за травму ребенка в торговом центре 291
  10. Безработных югорчан стало меньше 283
  1. Подача отопления в Сургуте начнется с понедельника и продлится пять дней 6104
  2. ​Сургутские врачи рассказали о программе диспансеризации населения 2064
  3. Третья смена 1728
  4. ​Новая дорога продолжит Никольскую улицу в Сургуте 1693
  5. ​Корона наступает? В Югре растет число новых заболевших 1525
  6. Неизвестный повредил пять припаркованных автомобилей в Нефтеюганске 1492
  7. ​Сургутский школьник предложил плавить снег энергией ГРЭС 1456
  8. ​С нашим топорным подходом от уроков патриотизма в школах толку не будет. Все закончится формализмом 1448
  9. ​Молдавия возобновляет авиасообщение с Россией с 1 октября 1389
  10. ​Некоторые думают: если просто ограничить продажу алкоголя, это решит проблему бытового пьянства. Это не так 1359
  1. Подача отопления в Сургуте начнется с понедельника и продлится пять дней 6104
  2. Как 37 лет назад Горбачёв в Сургут приезжал 4575
  3. ​Сбежавших в ХМАО подростков нашли почти за полторы тысячи километров от дома 3800
  4. В ДТП погибла директор популярной в Сургуте клиники красоты 3740
  5. Районный парикмахер 3678
  6. ​Елена Шумакова — про новое «Утро» молодежной политики Югры 3337
  7. ​Снег не за горами. На Югру надвигаются холода 3122
  8. В Сургуте ищут мужчину, который приехал в город на заработки и стал бездомным 2854
  9. ​В Сургуте построят большую мечеть за полмиллиарда рублей 2585
  10. На югорском месторождении заметили стаю волков 2494

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика