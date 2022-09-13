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Дорожные работы от улицы Югорской до Инженерной завершатся к концу сентября

В Сургуте близятся к завершению работы по укладке асфальта на улице Щепеткина

Дорожные работы от улицы Югорской до Инженерной завершатся к концу сентября
Фото siapress.ru

В Сургуте до конца сентября запланировано завершение работ по укладке асфальта в промышленной части города от улицы Югорской до Инженерной. В данный момент ведется асфальтирование дороги по улице Щепеткина.

«Несмотря на то, что дорога находится за городом, она нас волновала особенно, потому что большой трафик проходит и связывает основную часть города с промышленной, поэтому жители периодически обращались. Много производственных предприятий, большой трафик, пешеходный, в том числе и маршрутного транспорта, безусловно очень актуально, людей это волновало и было востребовано городом. Очень рад, что в этом году нам удалось отыскать эти средства и работы выполняются, насколько я понимаю и контролирую этот процесс, достаточно качественно. Подрядчик добросовестно подошел к выполнению работ и насколько я вижу по ходу выполнения, я думаю до конца месяца должны быть закончены» - рассказал депутат думы Сургута Дмитрий Нечепуренко.

Работы планируют завершить до конца сентября, начала октября. Сколько было потрачено денежных средств из городского бюджета и каким образом проводятся ремонтные работы, поделился исполняющий обязанности директора дирекции дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса Василий Голев.

«По данному объекту долгое время поступали многочисленные жалобы жителей города о некачественном покрытии проезжей части. По заданию главы города силами дирекции дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса определены объемы и расчет стоимости ремонтных работ на основании чего из бюджета города выделено около 80 миллионов рублей на ремонтные работы. Ремонтная компания состоит из двух этапов это замена и установка бортовых камней и замена асфальтного покрытия на проезжей части», - отметил Василий Голев.

Помимо асфальтирования по улице Щепеткина продолжаются дорожные работы на улицах Привокзальная и Крылова, а также запланировано устранение повреждений покрытия на кольце Ленина и на участке улиц Мира, от Маяковского до 30 лет Победы. Однако в какую погоду ремонтируют дороги и сколько работают специалисты нам рассказал заместитель главного инженера строительной компании «ЮВиС» Антон Суворов.

«Пока погода позволяет, в ближайшую неделю температура 16-17 градусов без обильных осадков. Погода нам пока не мешает, все работы выполняются качественно. Мы работаем с 7 утра до 9-10 вечера по возможности. Когда идет дождь мы останавливаемся, чтоб укладку асфальтобетона не производить на сырое основание», - поделился Антон Суворов.


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Сегодня в 16:28, просмотров: 95, комментариев: 0
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