В эти выходные в Сургуте состоится «Кросс-Наций»

В Сургуте в эту субботу, 17 сентября, в 10:00 на территории Спортивного ядра в 35А микрорайоне пройдет «Кросс Нации – 2022». На мероприятии школьники, молодежь и любители активного образа жизни примут участие в легкоатлетическом забеге в рамках Всероссийского дня бега. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Сургута.

«Программа мероприятия включает спортивные забеги среди горожан в различных возрастных категориях на дистанциях: 5 км, 3 км, 2 км, а также массовый забег на дистанции 1,5 км. В этот день также пройдет забег среди семейных команд. Возраст участников в спортивных забегах определяется на день проведения соревнований», – рассказали в ведомстве.

План легкоатлетического забега «Кросс Нации» следующий:

10:00 – 12:30 – старт спортивных забегов;

12:45 – торжественное открытие мероприятия с выступлением почетных гостей;

13:00 – старт массового забега для любителей бега и всех желающих, ведущих здоровый образ жизни;

13:20 – старт семейных команд;

13:40 – церемония награждения победителей и призеров спортивных забегов и забега семейных команд, а также вручение памятных призов победителям номинаций.

Спортсмены, занявшие первое место в забегах, получат памятный кубок, медаль и диплом.

Оформить заявку можно по телефону организаторов: 8 (3462) 36-50-55.