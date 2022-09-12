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В Сургутском районе прошли выборы за глав трех поселений

Стало известно, кто возглавит Барсово, Белый Яр и Федоровский

В Сургутском районе прошли выборы за глав трех поселений
Фото: unsplash.com

В Сургутском районе жители трех муниципалитетов выбрали глав. Явка составила 19%, таким образом, свой гражданский долг исполнили около 6,5 тысяч избирателей. Об этом сообщает районная администрация.

Так, пост мэра Белого Яра занял Валерий Лупырь. За него отдали свой голос 78 % от пришедших на участки. На Барсово и на Федоровском вновь избраны действующие главы поселений – Вячеслав Поздняков (более 88% из числа проголосовавших) и Николай Рудышин – более 94% из числа проголосовавших.

«Поздравляю избранных глав поселений и депутатов с уверенной победой. Действующие главы и депутаты подтвердили, что у них есть поддержка населения, и они работали эффективно предыдущий срок, впервые избранные также заручились доверием земляков и смогли предложить актуальную программу развития родных поселений. Впереди еще немало задач, которые предстоит решить по процветанию доверенных вам территорий. Мы всегда готовы вас поддержать, у нас общие цели: развитие Сургутского района и улучшение качества жизни населения», – отметил глава Сургутского района Андрей Трубецкой.


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Сегодня в 16:26, просмотров: 88, комментариев: 0
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