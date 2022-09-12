Из-за проблем с системой надува в сургутский аэропорт вернулся самолет Utair

Самолет Utair, вылетевший по рейсу UTA139 «Сургут – Омск», вернулся в аэропорт из-за проблем с системой наддува. Инцидент произошел вчера, 11 сентября, утром, сообщил телеграм-канал Aviaincident.

«После взлета, на высоте 600 метров, КВС доложил о некорректной работе системы наддува, принял решение о возвращении в аэропорт вылета Сургут. Самолет AT-75, рег/67696», – говорится в сообщении.

Напоминаем, ранее самолет Utair, вылетевший из Сургута в Бишкек, вернулся в югорский аэропорт из-за проблем с генератором.