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​Сургутский школьник предложил плавить снег энергией ГРЭС

Глава Сургута Андрей Филатов встретился с юным новатором

​Сургутский школьник предложил плавить снег энергией ГРЭС
Фото: admsurgut.ru

Использовать энергию Сургутских ГРЭС для утилизации снега — такую идею подал местный десятиклассник Василий Альшевский: с победителем городского проекта «Будущее здесь» накануне встретился глава Сургута Андрей Филатов.

Для того, чтобы реализовать идею, требуется установить снегоплавильные установки непосредственно рядом с водохранилищем ГРЭС, рассказал школьник градоначальнику. В предложенном проекте учтены и экологичность, и экономичность: аспекты реализации обсудили вместе с директором департамента городского хозяйства Кириллом Киселевым.

«Поблагодарил школьника за его желание сделать родной Сургут лучше. Пожелал дальней­ших успехов», — написал градоначальник в своих социальных сетях. О дальнейшем ходе реализации проекта узнаем в будущем.


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Сегодня в 12:03, просмотров: 126, комментариев: 0
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