Финансовые практики Сургутского района высоко оценены на уровне округа

Финансисты Сургутского района высоко оценены на окружном уровне: на региональном семинаре-совещании с финансовыми органами муниципальных образований ХМАО они поделились опытом, рассказала директор департамента финансов администрации Сургутского района Татьяна Дю.

«Всего было тридцать два муниципальных образования, мы делились лучшими практиками. Так сложилось, что лучшая практика была у Сургутского района и Белоярского», —отметила чиновница, ее слова приводит «Вестник Сургутского района».

По словам руководителя департамента финансов, составные части успеха — это налоговая политика, поддержка бизнеса (в первую очередь, малого и среднего) и грамотная бюджетная политика.

Напомним, поддерживая предпринимателей, власти Сургутского района дают 100-процентные льготы по земельному налогу — их получают организации, которые могут уплатить в местный бюджет НДФЛ не менее десяти миллионов рублей. Это не единственный вид поддержки: в портфеле администрации — гранты, субсидии и прочие условия для предпринимателей, включая инвесторов, для которых существуют готовые инвестиционные кейсы. «Это информация о том, что можно было реализовать на том или ином участке – наличие подъездных путей, технические характеристики, что необходимо, чтобы освоить участок, сколько нужно вложить средств для реализации проекта и так далее, — поясняет Татьяна Дю. — Это позволяет инвесторам не выезжать на место, а уже на первоначальном этапе оценить свою возможность - достаточно у ли у него инвестиций чтобы освоить участок».

Бюджетирование для властей муниципалитета — это инструмент социально-экономического развития всего региона, подчеркивает чиновница: Сургутский район — один из немногих муниципалитетов в России, имеющий бюджет развития — в 2022 году он составил 13,2 миллиарда рублей. Это четверть от всей суммы расходов.