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В Сургуте общественники с властью оценивают новую сеть дорожек в парке «За Саймой»

Завершается сезон благоустройства в парке «За Саймой» в Сургуте

В Сургуте общественники с властью оценивают новую сеть дорожек в парке «За Саймой»
Фото Ю.Латиповой

Очередной этап общественной приемки работ, которые кипят в парке «За Саймой», состоялся на нынешней неделе. Представители власти, общественности и прессы осматривали новый сегмент дорожно-тропиночной сети, примыкающей к новой набережной.

«Это первый этап работ по модернизации дорожно-тропиночной сети парка «За Саймой», площадь – 2 600 квадратных метров, стоимость – 17 млн рублей, – рассказывает начальник отдела капитального ремонта «Управления капитального строительства» Сургута Алексей Мишин. – Уже к началу октября эта часть парка будет иметь законченный вид – уйдет строительная техника, уберут временные заборы. А в следующем году будет следующий этап благоустройства». Также в планах на 2023-2024 годы значится создание велодорожек, которые будут отделены от основных пешеходных маршрутов. При этом представители власти уверяют – деревья для этой работы вырубаться не будут.

Отличительная особенность нынешнего благоустройства – новые дорожки делают не из асфальта, а из брусчатки. «Плитка современная, долговечная, кладется почти безшовно, удобная для обслуживания, хорошо подходит как для пеших прогулок, так и для колясок, – рассказывает Мишин. – И, главное – долговечность. Асфальт разрушается достаточно быстро, а срок службы этой брусчатки – 25 лет».

Исполняющий обязанности главного архитектора и замдиректора департамента архитектуры и градостроительства Алексей Усов сказал, что серьезных замечаний к выполнению новых дорожек нет, хотя мелкие недочеты имеются, и подрядчик их исправляет. Пользуясь случаем, его спросили про перспективы благоустройства всего парка «За Саймой». «У нас есть большой проект на весь парк, но это огромная территория, охватить которую строительством организационно и финансово нереально, поэтому мы осваиваем эту работу постепенно, хоть и не так быстро, как хотелось бы, – отметил Усов. – В следующем году сделаем еще одну спортивную площадку, и в целом по мере возможности последовательно будем делать наш главный парк лучше и краше».

Точно предсказать, какие работы можно будет сделать в каком году, довольно сложно, так как источник финансирования – бюджеты трех уровней (федерального, окружного и местного), поступления из которых сложно прогнозировать, продолжает Усов. «Если еще лет пять назад мы рассчитывали только на себя, то теперь федерация и регион дают деньги на местные общественные пространства, и благодаря этому мы значительно ускорились, объем работ стал намного больше», – отметил и.о. главного архитектора.

Представители общественности исполнением обновленных дорожек оказались довольны. «В пятый раз мы встречаемся, обсуждаем и принимаем работы в этой части парка, и в конце сентября должны принять их уже окончательно. Нам все нравится, – рассказала председатель ТОС №29 Ольга Тищенко. – Конечно, были небольшие нарекания, но подрядчик все исправил. Наши коллеги очень внимательно все изучали, каждый стол пошатали, чтобы все было закреплено и устроено качественно. Ведь здесь будут отдыхать люди с детьми. В целом я уже 50 лет смотрю на парк «За Саймой», и вот сейчас он начал действительно преображаться, меня это радует».

При поддержке администрации Сургута


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Сегодня в 14:20, просмотров: 123, комментариев: 0
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