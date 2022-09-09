Проекты из Сургута вошли в топ-25 российского конкурса инициативного бюджетирования

Сургут попал в топ-25 лучших проектов VI Всероссийского конкурса инициативного бюджетирования. Вообще это – один из новых и важных трендов по вовлечению граждан в улучшение среды вокруг себя. Все проекты инициативного бюджетирования изначально рождаются «снизу» и готовятся простыми горожанами при консультационной помощи местных властей.

В числе сильнейших идей, отмеченных на федеральном уровне, оказались три из нашего города: спортплощадка в Снежном, новые современные велопарковки и футбольный турнир для школьников «Кожаный мяч». Все они были поддержаны на муниципальном уровне городской администрацией.

Спортивная и игровая площадка в Снежном – новая точка притяжения для жителей поселка. Там есть современное оборудование для занятия спортом и детских игр, позволяющая гонять в футбол, баскетбол и волейбол. Зимой ее зальют льдом. А позже она станет целым «спортивным ядром» этого района с мини-сквером, зоной для воркаута и веревочным комплексом.

Современные велопарковки в Сургуте появились в 2021 году, их установили в скверах Энергетиков и Дворца торжеств, на Набережной Олега Марчука, возле школы искусств, музеев и спортивных учреждений – всего 18 штук.

И третий проект – турнир «Кожаный мяч». В нем соревновались 23 команды (250 человек) из 11 школ. Мероприятие собрало позитивные отзывы и, возможно, получит продолжение и развитие.

При поддержке администрации Сургута