Новые оцинкованные заборы появляются на центральных улицах Сургута

В Сургуте продолжается обновление заборов. Процесс был запущен в августе, и до конца сезона новые оцинкованные ограждения появятся на улицах Аэрофлотской и Профсоюзов, а также проспектах Ленина и Набережном. Представители городской администрации уверяют – решение об обновлении заборов будет экономным со всех точек зрения.

«Новые оцинкованные заборы не требуют покраски, к тому же производитель дал по ним гарантию до 10 лет, в то время как у предыдущей серии ограждений черного цвета гарантия была всего три года, и она уже закончилась», – рассказал заместитель директора дирекции дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса администрации Сургута Василий Голев. По его словам, старые ограждения отправляются на экспертизу в «Горсвет», где подходящие под последующую эксплуатацию чинят, перекрашивают и устанавливают в других частях города. Остальные утилизируют.

В этом году начался лишь первый из многих этапов по обновлению заборов в Сургуте. На него администрация выделила 22 млн рублей, которые пойдут на демонтаж старых заборов, закупку и установку новых (производства Екатеринбурга) на протяженности 6 километров. Всем этим занимается подрядчик. Процесс замены будет идти постепенно, чтобы, в конечном счете, весь город был оформлен в едином стиле и дизайне.

Василий Голев напоминает, что, несмотря на эстетические и эксплуатационные плюсы новых заборов, у них есть важная правовая и организационная функция – отделять пешеходные пространства от проезжей части. «Мы устанавливаем ограждения для организации движения пешеходов – чтобы люди не перебегали дорогу в неположенных местах и не попадали под колеса автомобилей», – рассказывает муниципальный служащий.

При поддержке администрации Сургута