18 тысяч «квадратов» аварийного жилья ликвидируют в Сургуте до конца года

В Сургуте снесли очередной аварийным дом, расположенный на ул. Рабочая, 45. 15 семей, которые проживали в нем, переселили по новым адресам - в районе ЖД и в поселке Дорожный, часть граждан получили компенсацию, сообщили в пресс-службе администрации города.

«До конца года в Сургуте снесут еще 16 аварийных домов. Это жилье на ул. Нефтяников 9А, 11А, 12А, 18, Артема, 10 и Озерная, 25. Под снос уже попали 30 аварийных строений. Это дома в 1, 2, 19, 28 микрорайонах, а также в поселках Кедровый-2, Взлетный, Дорожный, Таежный. Таким образом к концу года ликвидируют 18 тысяч квадратных метров аварийного фонда», – говорится в сообщении пресс-службы.

В мэрии добавили, что в рамках адресной подпрограммы расселения жилья, признанного аварийным до 1 января 2017 года, 71 семью уже расселили. 23 семьи получили квартиры и 48 – компенсационные выплаты.

«Также в 2022 году обеспечат квартирами более 160 детей-сирот, оставшихся без попечения родителей. В начале года 50 детей-сирот обеспечили квартирами», - уточнили в пресс-службе мэрии Сургута.