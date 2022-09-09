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Куда сходить в Сургуте на выходных 10-11 сентября? // АФИША

Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

Куда сходить в Сургуте на выходных 10-11 сентября? // АФИША
Фото: Сургутская филармония

10 сентября

Открытие сезона в Невесомости

Место проведения: проспект Мира 33/1, ДК Невесомость. Время: 18:00.

10 сентября Невесомость открывает новый концертный сезон традиционным масштабным фестивалем, который соберёт лучших артистов, выступающих на нашей площадке.

Вас ждут перформансы ЛЕТУЧЕГО ТЕАТРА и театра TEXT, джазовый сет JOHN WAVE BAND'а, жаркий хип-хоп от АЛИКА ТОЧНО, чёткий рэп от СМОЛЫ и, конечно, мощнейшие сеты главных рок-групп города: ГДЗ, КОСМОПОРТ17, PANIC ROW и ГРЯЗНЫЙ ИЗМЕННИК! (последние – с прощальным концертом в Сургуте). В общем, всё лучшее за один вечер. Легендарная тусовка, которую пропустить просто преступно.

Телефон для справок: 76-08-04. Цена билета: 500 рублей. 18+

Спектакль «Женитьба Фигаро»

Место проведения: Сургутский театр, улица Грибоедова, 12. Время: 19:00.

Знаменитая комедия Пьера Бомарше, написанная в конце XVIII века, и по сей день с успехом идет в театрах всего мира.

У остроумного весельчака Фигаро, слуги графа Альмавивы, день собственной свадьбы становится по-настоящему безумным. Граф хочет расстроить свадьбу слуги и сделать Сюзанну, невесту Фигаро, своей возлюбленной. Молодым людям приходится преодолевать преграды и распутывать интриги, чтобы отстоять свое право на счастье.

Телефон для справок: 53-03-17. Цена билета: от 500 до 900 рублей. Оплатить можно «Пушкинской картой». 16+

11 сентября

Выставка «СурСовМод»

Место проведения: Культурный центр «Порт», ул. Майская, 10. Время посещения согласно расписанию работы КЦ.

Приглашаем в Культурный центр «Порт» на открытие новой выставки «СурСовМод», посвящённой сохранившимся и утраченным городским объектам, созданным во второй половине XX века отечественными архитекторами, скульпторами и художниками в стилистике советского модернизма.

Большая часть архитектурного наследия, имеющегося в Сургуте представлена образчиками советского модернизма, представление о котором часто ограничивается лишь негативным восприятием массовой жилой застройки.

Выставочный проект ставит своей задачей развеять этот стереотип и показать, что советское архитектурное наследие заслуживает должного внимания и сохранения, вне зависимости от личного отношения к социалистическому строю.

Телефон для справок: 24-25-62, 24-25-64. Выставка будет экспонироваться до 12 октября. Режим работы: среда, четверг и воскресенье: с 10:00 до 18:00, пятница и суббота: с 12:00 до 20:00, вторник - для организованных групп. Стоимость посещения от 30 до 100 рублей. Без возрастных ограничений. 0+

Постановка «Земляника под снегом»

Место проведения: малый зал Сургутской Филармонии, улица Энгельса, 18. Время: 11:00/13:00.

Земляника под снегом - волшебная зимняя сказка о добре, о любви к природе, об умении прощать.

Всем детям нравится зима: множество снежных забав и игр, их просто не перечесть! Всюду звучат музыка и радостный смех ребят.

Главная героиня сказки О-тиё тоже любит зимние развлечения, да только не велит ей строгая мачеха гулять, как подобает всем детям, нагружает она падчерицу работой по дому, да несправедливо обвиняет во всех ненастьях. Однажды решает мачеха избавиться от сироты О-тиё и отправляет ее в мороз трескучий в лес за ЗЕМЛЯНИКОЙ…

Кто поможет главной героине? Восторжествует ли справедливость? Почему добро всегда возвращается добром? На все эти вопросы можно найти ответы после просмотра спектакля «Земляника под снегом»! Приглашаем всех на самый красивый спектакль этой зимы!

Телефон для справок: +7 (3462) 34-48-18. Цена билета: 400 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 0+


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Сегодня в 12:04, просмотров: 96, комментариев: 0
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