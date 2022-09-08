Канализационно-очистные сооружения в Сургуте реконструируют за два миллиарда

В Сургуте реконструируют канализационно-очистные сооружения. Об этом сообщил глава города Андрей Филатов. Стоимость проекта составляет более двух миллиардов рублей, средства поступят из муниципального и регионального бюджетов.

«Сфера ЖКХ требует колоссальных инвестиций. И сегодня ряд проект у нас уже организован. Одобрен федеральный кредит на реконструкцию КОС. Конкурс уже разыгран», – рассказал мэр.

Отмечается, что данные работы позволят увеличить производительность КОС до 150 тыс. куб. метров в сутки. Подрядчик должен установить блок ультрафиолетового обеззараживания с внутриплощадочными инженерными сетями. Реконструкцию планируют завершить к осени 2025 года.