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В домах Сургута станет тепло уже на следующей неделе

Отопительный сезон в Сургуте стартует с 12 сентября

В домах Сургута станет тепло уже на следующей неделе
Фото: unsplash.com

Тепло в дома сургутян начнет поступать с 12 сентября. Об этом в ходе встречи с главой города рассказал директор СГУМП «ГТС» Василий Юркин.

«На сегодняшний день с 5 сентября подан теплоноситель в объекты социального значения – это детские сады, школы, больницы. По достижению пяти дней, когда температура воздуха опустится до восьми градусов по Цельсию, мы начинаем отопительный сезон для жителей. Согласно графику, в УК теплоноситель начнет поступать с понедельника», – резюмировал Юркин.

Мэр города Андрей Филатов проверил готовность котельных к осенне-зимнему периоду. По его мнению, объекты к началу отопительного сезона полностью готовы.

«Мы работаем в команде профессионалов. Это некая завершающая фаза подведения итогов, этому предшествовала большая работа. Тот год нам показал, что есть слабые места, но мы сделали провели работу над ошибками. Стараемся, чтобы больше таких событий не происходило», – прокомментировал градоначальник.


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Сегодня в 16:56, просмотров: 168, комментариев: 0
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