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В Сургутском районе 36 сирот получат ключи от квартир до конца 2022 года

Сиротам и переселенцам из аварийного жилья глава Сургутского района вручил ключ от квартир

В Сургутском районе 36 сирот получат ключи от квартир до конца 2022 года
Фото: admsr.ru

Сироты и жители аварийных домов из Белого Яра получили ключи от новых квартир. Глава Сургутского района Андрей Трубецкой поздравил с этим радостным событием шестерых счастливых обладателей нового жилья.

«В этом доме 290 квартир. Выкуплено 77 для расселения из аварийного жилья, 19 – для детей-сирот. Только в микрорайоне «Гидронамыв» порядка 500 готовых квартир, в других поселениях тоже. На сегодняшний день все сироты, достигшие совершеннолетия обеспечены квартирами. Для выкупа готовых квартир в администрации Сургутского района подготовили и направили заявку на дополнительное финансирование в округ, теперь ждем», – прокомментировал глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

Отметим, что практика по обеспечению детей, оставшихся без попечения родителей, жильем в Сургутском районе продолжается не первый год. Так, в 2021 15 сирот получили ключи от новеньких квартир. В этом году планируется, 36 граждан этой категории получат жилье. На эти цели выделено 88,7 млн рублей из федерального, окружного и муниципального бюджетов.

«Вручаем ключи нашим жителям Белого Яра. Событие очень радостное для них и для нас тоже. Администрация Сургутского района ведет работу в этом направлении. В прошлом году 1649 жителей района улучшили свои жилищные условия. Из этого числа 1050 человек – жители авариек», – отметил почетный житель г.п. Белый Яр Валерий Лупырь.

Для муниципалитета также важно обеспечить достойным жильем людей, что находятся в ветхих домах. На переселение из аварийного жилья в этом году выделено 282 млн рублей. Окружной фонд составил 249 млн, 33 млн рублей – средства из бюджета Сургутского района.

«Огромное спасибо всем, кто помог нам собрать оформить документы. У нас большая семья, раньше мы ютились в ветхом аварийном доме, где было очень мало места для моей большой семьи. Теперь вместе выбираем комнаты, кто где будет жить в нашей новой просторной квартире», – сказала жительница Белого Яра Светлана Терзи.


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Сегодня в 11:47, просмотров: 57, комментариев: 0
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