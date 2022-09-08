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Непристегнутый пожилой пассажир получил травмы в автоаварии в Сургутском районе

В Сургутском районе водителя «Датсуна» занесло в кювет

Непристегнутый пожилой пассажир получил травмы в автоаварии в Сургутском районе
Фото: ГАИ Югры

Накануне на автодороге «Лянторский водозабор-п. Песчаный-п. Сытомино» в Сургутском районе произошло ДТП с опрокидыванием в кювет. По предварительной информации, водитель отделался испугом, а вот непристегнутый ремнем безопасности 65-летний пассажир получил травмы.

«В 18:30 35-летний водитель автомобиля «Датсун», двигаясь со стороны Лянтора в направлении поселок Сытомино, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость движения с учётом дорожных и метеорологических условий, в результате чего допустил неуправляемый занос автомобиля на проезжей части с последующим съездом в кювет и опрокидыванием», – рассказали в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

Всего за 7 сентября в регионе зарегистрировали два ДТП, в которых пострадали два человека.


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Сегодня в 09:53, просмотров: 72, комментариев: 0
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