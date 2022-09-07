Ограждения нового типа устанавливают на улицах Сургута

В Сургуте па пересечении улиц Аэрофлотская – Крылова установили ограждения нового типа. Как сообщили в пресс-службе администрации города, конструкции произведены из оцинкованного металла серого цвета на заводе в Екатеринбурге. По сравнению с предшественниками, они более прочные и устойчивые к низким температурам.

«Всего в этом году возле дорог и тротуаров установят почти шесть тысяч погонных метров ограждений. Заборы нового типа появятся на ул. Профсоюзов, ул. Чехова, ул. 30 лет Победы (от развязки № 4 «Кольцо ГРЭС» до пр. Пролетарского), ул. Губкина, ул. Юности, пр. Ленина и Набережный. Основная задача - привести внешний облик Сургута к единому стилю», - рассказали в пресс-службе.

Там добавили, что демонтированные с улиц Сургута ограждения пройдут проверку на соответствие техническим характеристикам. Большую часть конструкций, которые можно восстановить, отремонтируют, покрасят и смонтируют на других улицах города уже этой осенью. Остальные конструкции поставят в план на следующий год.