Надежда Красноярова сложит свои полномочия в думе Сургута

Заместитель председателя Думы Сургута Надежда Красноярова складывает свои полномочия. Информацию об этом подтвердил источник, близкий к ситуации. Данный вопрос рассмотрят в ходе депутатский слушаний 26 сентября.

Напомним, что ранее Красноярова занимала должность председателя думы города, однако в октябре прошлого года она уступила место своему заму – Максиму Слепову. Позже она покинула Сургут до весны по состоянию здоровья, формально сложив полномочия вице-спикера. При этом за Надеждой Краснояровой остался мандат депутата.