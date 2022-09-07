16+
Логотип Сиапресс
USD  60,8544   EUR  60,4929  

Новости

Больше новостей
Ваши накопления с начала года...
Комментировать
0
Кинотеатр «Аврора» передумали сносить. Это хорошая новость?

Да 69.9%

Нет 16.9%

Не знаю 13.1%

Всего голосов: 183

Комментировать
0
Оцените предложения по обновлению Центрального рынка:

отлично 16%

хорошо 18.8%

удовлетворительно 18.1%

плохо 25.7%

не знаю 21.5%

Всего голосов: 144

Комментировать
0
Вы ходите на Центральный рынок?

Да 36.2%

Нет 63.8%

Всего голосов: 152

Комментировать
0
Забор «Долины нищих» следует снести?

Да 59.1%

Нет 25.5%

Не знаю 15.4%

Всего голосов: 149

Комментировать
0
Больше опросов

В Сургуте водитель «Фольксвагена» устроил аварию на перекрестке – его пассажиры получили травмы

В Сургуте произошло ДТП с двумя пострадавшими

В Сургуте водитель «Фольксвагена» устроил аварию на перекрестке – его пассажиры получили травмы
Фото: ГАИ Югры

Накануне в Сургуте 36-летний водитель «Фольксвагена» спровоцировал аварию с двумя пострадавшими. По предварительной информации, мужчина не уступил дорогу на регулируемом перекрестке.

«В 19:00 на регулируемом перекрестке «пр-т Набережный-ул. Нефтяников-ул. Береговая» в Сургуте 36-летний водитель автомобиля «Фольксваген», по предварительным данным, при совершении маневра «поворот налево» на разрешающий сигнал светофора не уступил дорогу автомобилю «Мерседес», движущемуся во встречном направлении. В результате произошло столкновение транспортных средств», – рассказали в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

В результате ДТП два пассажира «Фольксваген», жители Санкт-Петербурга, получили травмы. Водители не пострадали.

Отметим, что с начала года на дорогах региона зарегистрировано 174 ДТП по причине несоблюдения очередности проезда перекрестков, в которых два человека погибли и 259 – получили травмы.

Всего за 6 сентября в округе зарегистрировали четыре ДТП, в которых пострадали пять человек.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 09:14, просмотров: 80, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Бывший вице-мэр Сургута ушел из Газпрома 1054
  2. ​В Нефтеюганске осудили виновника ДТП с двумя погибшими 686
  3. В Урае водитель «Лады» влетел в грузовик и погиб на месте аварии 560
  4. ​На прилетевшем в Сургут самолете обнаружили следы столкновения с птицей 514
  5. ​Подойдет каждому: в компании Сибпромстрой доступный выбор жилья в Сургуте 505
  6. ​Звезду «Интернов» обвинили в дискредитации армии из-за черного квадрата 487
  7. Для российских школьников утвердили даты каникул 460
  8. В Нижневартовске ищут 49-летнюю женщину: ушла из дома и пропала 429
  9. Сургут продолжает лидировать в ХМАО по числу новых заболевших ковидом 420
  10. Вертолет нижневартовской авиакомпании упал в Конго из-за обстрела 413
  1. Как 37 лет назад Горбачёв в Сургут приезжал 4116
  2. ​Сбежавших в ХМАО подростков нашли почти за полторы тысячи километров от дома 3281
  3. В ДТП погибла директор популярной в Сургуте клиники красоты 2631
  4. ​Снег не за горами. На Югру надвигаются холода 2591
  5. В Сургуте припаркованный рядом с мусоркой автомобиль забросали отходами 1877
  6. ​Казимир Ландграф – достойный ученик великого учителя 1870
  7. ​В Сургуте построят большую мечеть за полмиллиарда рублей 1857
  8. В Нижневартовске владелец ТЦ демонтировал игровую площадку, чтобы дальше продавать алкоголь 1818
  9. Сургутянка узнала у незнакомца пароль от мобильного банка и перевела себе 640 тысяч рублей 1708
  10. В Ханты-Мансийске открыли уникальную школу с бассейном и лесной зоной 1699
  1. ​Первый ди-джей Сургута, фехтовальщик и чуткий начальник... 7927
  2. Как 37 лет назад Горбачёв в Сургут приезжал 4116
  3. ​Нетореными тропами 3863
  4. ​Сургутским стрелком на парковке оказался полицейский 3640
  5. ​Открытие сезона охоты в ХМАО откладывается из-за лесных пожаров 3307
  6. ​Сбежавших в ХМАО подростков нашли почти за полторы тысячи километров от дома 3281
  7. Районный парикмахер 3143
  8. ​Люди и книги 3006
  9. ​Елена Шумакова — про новое «Утро» молодежной политики Югры 2704
  10. В Сургуте ищут мужчину, который приехал в город на заработки и стал бездомным 2662

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика