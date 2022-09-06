В Лямина открыли собственный парк с детской площадкой

В сельском поселке Лямина Сургутского района построили парк площадью более четырех тысяч квадратных метров. В новом пространстве есть детская площадка, топиарные фигуры, зеленые насаждения, скамейки и камеры видеонаблюдения. Проект продолжится установкой спортивных зон.

«Рад, что зона рекреации и отдыха появилась. Центр в поселке вырисовывается. Надеюсь, что это только начало. Площадка, центр молодежи, спортивная база. Обязательно надо нам на следующий год строить и спортивный зал, и хоккейный корт. Так чтобы поселок спортивную зону получил», — рассказал глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

Всего на проект выделили 44 млн рублей. Работы прошли в летний период.

«Все лето мы ждали этого момента, когда нам построят площадку. Дети ходили, спрашивали, когда уже можно? Мы дождались. Нам построили такую красоту, которой у нас никогда не было, — поделился впечатлениями глава Лямина Алексей Дизер.

Напоминаем, власти Сургутского района заключат концессионные соглашения по строительству шести социальных объектов.