Маленькому сургутянину собирают деньги на лечение приступов эпилепсии

Общественная организация «Седьмой лепесток» просит помочь собрать деньги на лечение 12-летнего Сергея Пухлия со статусным течением эпилепсии.

«Приступы у мальчика не прекращаются до сих пор. Но уменьшить их частоту помог стимулятор блуждающего нерва. В 2014 году Сережа перенес операцию по его установке, стимулятор вживляют в грудную клетку. Состояние ребенка улучшилось, мальчик проходил лечение и реабилитацию. Но недавно у аппарата, который помогает Сереже, села батарея, срочно нужна операция по его замене. Провести ее не так просто, аппарат импортный, и найти все комплектующие тяжело», – рассказали в организации.

Кроме этого, у мальчика ранее выявили врожденный порок развития головного мозга и задержку психического и моторного развития.

Сейчас необходимо собрать средства на замену батареи и имплантацию стимулятора блуждающего нерва. Перевести деньги можно по номеру карты: 5469 6700 3884 2798. А также по телефону: +7 922 652 32 31.