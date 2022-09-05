Доктора семь часов удаляли сургутянке новообразования, возникшие из-за рака

Врачи двух крупных клиник Сургута объединились, чтобы спасти 52-летнюю пациентку с опухолями в сердце и почке. Женщина обратилась к сердечно-сосудистому хирургу Кардиоцентра с жалобами на одышку и кашель. На УЗИ было видно опухолевый тромб в правом предсердии – оно образовалось из-за рака почки.

Случай крайне редкий и сложный, отмечает сердечно-сосудистый хирург Окружного кардиологического диспансера Александр Шиленко: «Образование размером около шести см заполняло практически всю полость правого предсердия из-за чего кровь не циркулировала в необходимом объеме. Если в норме должен быть поток, то у пациентки лишь тонкая струйка крови поступала в правый желудочек. Таким образом было нарушено кровоснабжение сердца и органов брюшной полости. Отсюда и клинические проявления - одышка, кашель, скопление жидкости в животе. Ситуация была критическая. Пациентку срочно госпитализировали».

Доктора кардиоцентра связались с коллегами из СОКБ и приняли решение оперировать женщину туда, куда она обратилась в первую очередь – требовалось подключение аппарата искусственного кровообращения.

Первым этапом кардиохирурги в условиях искусственного кровообращения извлекли опухолевый тромб из правого предсердия, затем из нижней полой вены. Только после восстановления кровотока онкологи приступили к удалению почки вместе с образованием. Подобная операция в Окружном кардиологическом диспансере была проведена впервые.

Отмечается, что вся работа реанимационной бригады заняла около семи часов. На данный момент состояние пациентки стабильно, она переведена в стационар.