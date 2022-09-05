Житель Сургута пригласил к себе домой незнакомую женщину и потерял крупную сумму

В Сургуте осудят 31-летнюю женщину, которая украла в гостях у незнакомца 640 тысяч рублей. По предварительной информации, обвиняемая увидела его пароль от мобильного банка, а позже воспользовалась полученной информацией и перевела деньги на свой счет.

«Житель города пригласил домой ранее незнакомую ему женщину, в течение вечера в ее присутствии осуществил банковский перевод. Женщина, увидев пароль от мобильного банка, воспользовалась полученными сведениями и в течении ночи совершила хищение денежных средств потерпевшего путем нескольких переводов их на свой банковский счет», – рассказали в пресс-службе прокуратуры Югры.

За совершенное преступление женщине грозит до шести лет лишения свободы. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.